В октябре Нефтеюганский район в 14 раз примет международный турнир по вольной борьбе

28 октября в Нефтеюганском районе стартует ежегодный международный турнир по вольной борьбе, который собирает в Пойковском лучших спортсменов со всего мира. В 2017 году праздник пройдет в муниципалитете уже в четырнадцатый раз.

За это время турнир заслужил славу и признание в мире большого спорта и стал визитной карточкой Нефтеюганского района. В разные годы в соревнованиях принимали участие борцы более чем из тридцати стран. В Пойковский охотно приезжают именитые борцы из Канады, Туниса, Китая, Израиля, Польши, Украины и различных регионов России. За поединками на борцовских коврах внимательно следят десятки тысяч зрителей во всем регионе.

За долгие годы на турнире сложились определенные традиции: встреча гостей в чуме, угощение национальными блюдами, а также обязательные мастер-классы для юных спортсменов от легендарных вольников страны. Четырнадцатый турнир не будет исключением. Организаторы мероприятия, уверяют, что и в этом году они найдут, чем удивить спортсменов, гостей и зрителей.