За лето в Октябрьском районе трудоустроят 507 подростков

В Октябрьском районе в летний период планируется трудоустроить 507 подростков. По состоянию на 25 июля уже трудоустроено более 420 человек.

Несовершеннолетние трудоустраиваются в качестве рабочих зеленого строительства и садовников. Продолжительность рабочего времени составляет 1 час 15 минут в день в течение месяца. Заработная плата - 5 400 рублей.

Стоит отметить, что все работы ведутся под наблюдением руководителя отряда, который несёт ответственность за безопасность подростков, за воспитательную работу в отряде. В настоящее время трудовые отряды действуют во всех городских и сельских поселениях при органах местного самоуправления и образовательных организациях.

Подростки, трудоустроенные в трудовые отряды при образовательных организациях, реализуют проекты по благоустройству. Есть уже первые завершенные, это: проект МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» - «Цветочный островок» и проект МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» - «Сенсорный сад».

Всего в течение трудового лета будут реализованы 12 проектов по благоустройству. Участников всех трудового лета осенью ожидает районный слет, на котором будут подведены итоги реализации проектов и отмечены лучшие отряды.