Вартовчане смогут сдать тест на ВИЧ прямо в поезде

Пассажиры железных дорог смогут сдать тест на ВИЧ-инфекцию прямо в поезде. С 8 июля по 20 октября в 24 городах России остановку совершит поезд, в составе которого будет специально оборудованный вагон.

В Нижневартовске акция пройдет 20-22 августа. В этот период пройти анонимное тестирование смогут все желающие. График работы вагона - ориентировочно с 10 до 18 часов. Время может измениться.

По информации нижневартовского КУ «Центр СПИД», всероссийская акция по профилактике ВИЧ-инфекции проводится Министерством здравоохранения РФ совместно с ОАО «Российские железные дороги».

Маршрут следования поезда составлялся с учетом регионов, в которых показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией до двух раз превышают среднероссийские данные (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Ульяновская области и Ханты-Мансийский автономный округ).