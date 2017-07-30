Организаторы обещают сделать из III этапа Первенства УрФО по мотокроссу настоящее байк-шоу

В Мегионе 5 и 6 августа на полигоне для соревнований в технических видах спорта, расположенном за автодромом в северной промзоне города, состоится III этапа Первенства УрФО по мотокроссу. К его проведению в этом году подключились не только власти муниципалитета, но и байк-клуб «Легион 86».

К настоящему времени о намерении участвовать в мотокроссе уведомили около 130 спортсменов из разных городов Уральского федерального округа.

Предполагается, что в паузах между заездами любителей мотоциклетного спорта будут развлекать артисты, а участники байк-клуба «Легион 86» приглашают своих соратников со всего Уральского федерального округа принять участие в байк-фестивале «Поход на Север».

Оргкомитетом уже решены вопросы, касающиеся обеспечения безопасности мероприятий и размещения гостевого автотранспорта. Кроме сотрудников полиции охрану правопорядка в ходе проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий 5 и 6 августа будут осуществлять казачьи наряды, а под стоянку гостевого автотранспорта была определена площадка, находящаяся за полигоном технических видов спорта – въезд на нее будет обозначен специальными знаками. Для гостей, чей автотранспорт не войдет на стоянку, предложен вариант парковки вдоль обочин трассы Нижневартовск-Лангепас.

Остается добавить, что проводимое в этом году спортивно-массовое мероприятие обещает побить рекорды по посещаемости – уже сегодня прогнозируется наплыв гостей из Нижневартовска, Лангепаса, Сургута, Радужного и других городов региона.