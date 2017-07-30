12 августа югорчане отметят День физкультурника фестивалем "На волне здоровья"

В субботу, 12 августа, Россия отмечает День физкультурника. Не останется в стороне от праздника здоровья и спорта и Югра. Здесь спортивно-массовые мероприятия начнутся уже в четверг и продлятся до воскресенья.

Начнет программу празднования музей природы и человека, где состоится чествование спортсменов, тренеров, инструкторов по физической культуре и спорту, ветеранов спорта и общественных деятелей Ханты-Мансийска. В пятницу 11 августа в 18:30 от гостиницы «Олимпийская» стартует велопробег «Я за ВелоФормат».

Самую масштабную часть программы по традиции примет открытый стадион «Югра-Атлетикс», где 12 августа пройдет фестиваль спорта «На волне здоровья». Жители города увидят показательные выступления спортсменов Ханты-Мансийска, смогут сразиться в мини-футболе, волейболе, стритболе, шахматах, легкой атлетике и дартсе. Также все желающие смогут пройти тестирование ГТО, принять участие в спортивной эстафете среди предприятий и учреждений города, а также открытой тренировке для всех желающих.

Для самых маленьких любителей спорта будет работать детская зона с батутами и разнообразными развлечениями и конкурсами.

Завершится череда мероприятий 13 августа в Киновидеоцентре, где пройдет показ художественных фильмов на спортивную тематику.

Различные спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника, пройдут на всех территориях муниципальных образований Югры. Ожидается, что в них примет участие более 100 тысяч югорчан.