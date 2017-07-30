Украинские пилоты вслепую посадили самолет, побитый градом // ВИДЕО

Украинские пилоты авиакомпании Atlasglobal практически вслепую посадили побитый градом Airbus A320 в аэропорту Стамбула. Как передает радиостанция "Эхо Москвы", авиалайнер совершил рейс Харковь-Стамбул, после чего вылетел в Эркан.

В заявлении авиакомпании говорится, что после вылета из Стамбула самолет попал в шторм на высоте 1200 метров, получил значительные повреждения носа и лобового стекла. Пилоты приняли решение вернуться в Стамбул. Командир судна Александр Акопов пояснил, что накренил самолет при посадке, чтобы увидеть в боковое стекло посадочную полосу.

Видео происшествия доступно в сети