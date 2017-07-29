Сервис "Яндекс.Такси" отчитался об убытках, выросших за полгода в 21 раз

Убыток «Яндекс.Такси» до выплаты процентов, налогов и амортизации вырос в 21 раз за январь - июнь 2017 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет компании. Скорректированный показатель EBITDA составил -3,21 млрд руб. против убытка в 153 млн руб. годом ранее. За II квартал 2017 г. этот показатель составил 1,97 млрд руб.

«Яндекс» объяснил это затратами на рекламу и маркетинг в связи с развитием в новых городах, введенной осенью прошлого года гарантией минимального тарифа для водителей, скидками для пассажиров.

Выручка «Яндекс.Такси» за полгода выросла на 59% до 1,55 млрд руб., за II квартал рост был чуть ниже – на 46% до 772 млн руб.

Число поездок «Яндекс.Такси» выросло на 425% за II квартал 2017 г. год к году, сообщил «Яндекс», не раскрыв абсолютных показателей.

«В апреле по итогам I квартала мы говорили о работе “Яндекс.Такси" в 69 городах, сейчас, в середине июля, сервис уже в 126 городах», - уточнил представитель сервиса Владимир Исаев. Речь идет о городах во всех странах присутствия «Яндекс. Такси». В России сервис до конца года планирует работать во всех городах с населением более 100 000 жителей, добавил он: в стране 170 таких населенных пунктов, сейчас «Яндекс. Такси» работает в 118 из них.

Напомним, в Сургут сервис начал работу в апреле 2018 года. Кроме того, недавно компания объявила о слиянии с международным поставщиком услуг такси Uber.