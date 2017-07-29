СМИ: Советника Путина Михаила Лесина убили в Вашингтоне

Причиной смерти в 2015 г. экс-министра печати России, «советника Владимира Путина» Михаила Лесина в Вашингтоне был не несчастный случай, а убийство, пишут "Ведомости" со ссылкой на портал Buzzfeed, который приводит слова трех работников ФБР и одного офицера разведки.

"Могу утверждать, что [в ФБР] нет ни одного человека, который бы верил, что он [Лесин] напился, упал и умер. Все думают, что его забили до смерти и что к этому причастен Путин или Кремль", - сказал один из источников. В общей сложности 18 действующих и бывших работников спецслужб, правоохранительных органов и федеральных агентств заявили Buzzfeed, что сомневаются в официальной версии смерти Лесина.

Buzzfeed удалось узнать, что номер отеля Dupont в Вашингтоне, где умер Лесин, ему оплатил минюст США. По сведением источника, его пригласили на интервью, чтобы выяснить детали о работе «финансируемого Кремлем канала RT, основанного Лесиным». "Но Лесин не дошел до интервью. Он умер в ночь перед ним", - пишет издание.

Между тем, управление полиции столицы США категорически опровергло распространенные изданием BuzzFeed утверждения о том, что смерть бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина в Вашингтоне в ноябре 2015 года не являлась несчастным случаем, пишет ТАСС.

"Я не уверена, откуда BuzzFeed черпает информацию, поскольку управление полиции Вашингтона остается головным ведомством, проводившим расследование по данному делу, и оно не приходило к выводу о том, что его [Лесина] смерть представляла собой убийство", - заявила в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель управления полиции американской столицы Рэчел Рид.

