Две сургутские школы закрыли на капремонт. К началу года они не откроются

Сургутские средние школы № 5 и № 13 закрыты на капитальный ремонт и к началу года они не откроются. Остальные 316 средних учебных заведений округа будут готовы принять учеников 1 сентября.

Сейчас в школах в разгаре работы по подготовке к предстоящему учебному году. Условно их можно разбить на три основные группы. Во-первых, это мероприятия по укреплению пожарной безопасности. Сюда входят работы по модернизации электрооборудования, электропроводки, автоматической сигнализации, огнезащитной обработке деревянных конструкций.

Во-вторых, комплекс работ по санитарно-эпидемиологическому обеспечению, включающий текущий ремонт помещений столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, учебных классов, мастерских.

И, наконец, меры по антитеррористической безопасности учебных заведений: модернизация системы видеонаблюдения, ремонт ограждений по периметру школ, установка систем управления контролем доступа.

«Комплексные ремонтные работы продлятся до конца августа. Но уже на сегодняшний день шестьдесят пять школ принято по линии Госпожнадзора и семьдесят три – по линии Роспотребнадзора. К началу нового учебного года все школы округа, кроме двух, поставленных на капремонт, откроют свои двери для учеников и учителей», – заверил специалист отдела информатизации, развития и безопасности образовательной сети департамента образования и молодёжной политики Югры Юрий Суббота.