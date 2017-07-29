В Тюмени в День города выросла снежная гора

431-летнюю годовщину со дня основания отмечает сегодня первый русский город в Сибири. В День города Тюмень подготовила для жителей и гостей областной столицы богатую программу.

На набережной Туры стартовал фестиваль экстремальных видов спорта - для этого в июле организаторы создали здесь настоящую снежную гору. От технопарка до набережной, и от сквера Комсомольский до зоны отдыха Заречных микрорайонов Тюмень превратилась в одну огромную праздничную площадку.

Гостей праздника ждут гастрономические фестивали, театральный проект "Сны улиц", показ моды с Вячеславом Зайцевым, выступление группы "Рефлекс" и многое другое. Апогеем праздника станет открытие после реконструкции моста Влюбленных и фейерверк, который начнется в 23.00.

Трансляцию со Дня города ведет, в частности, местное интернет-издание "Вслух.ру".

