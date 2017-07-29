С начала лета в Нижневартовске никто не утонул

В Нижневартовске с начала лета не регистрировались несчастные случаи, произошедшие на воде. Об этом сообщают сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».

Был случай, когда мужчина подошел к краю берега реки Обь умыться, упал в воду и не смог выбраться обратно. Спасатели выехали на место, однако, помощь уже не потребовалась – помогли прохожие.

Нужно отметить, что специалисты постоянно дежурят вблизи Комсомольского озера, где нет официального пляжа и установлен запрет на купание. Люди продолжают здесь отдыхать, но купаться в озерах, где не изучено дно водоема, спасатели не советуют.