Завтра в Японии запустят первую частную ракету

Завтра в Японии запустят ракету MOMO, которая впервые была полностью изготовлена частной компанией.

Как пишут "Известия", ракета высотой 9,9 м и весом около тонны поднимется на высоту около 100 км, а затем в течение четырех минут будет лететь в термосфере. После этого головная часть ракеты приземлится в Тихий океан.

Ранее планировалось осуществить запуск ракеты 29 июля между 15.45 и 17.00 по местному времени (9.45 и 11.00 мск) с полигона близ населенного пункта Таики на японском острове Хоккайдо. Но из-за непогоды пришлось перенести старт на 30 июля.