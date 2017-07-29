Жители Саранпауля пройдут курсы компьютерной грамотности

Для жителей села Саранпауль НОУДПО «Институт информационных технологий «АйТи» совместно с окружным департаментом информационных технологий в рамках Государственного контракта проведут обучение работе на компьютере.

Для шести саранпаульцев из числа льготных категорий граждан занятия пройдут с 7 по 25 августа по адресу ул. Клубная, 1а. Югорчан ждут 12 занятий, каждое длительностью по два часа.

Еще для 20 жителей села, уже имеющих базовые навыки работы на персональном компьютере, с 14 по 25 августа проведут восемь занятий, каждое длительностью по три часа.

Для записи на обучение необходимо обратиться к Дадановой Ольге Анатольевне - 8-964-259-2404, academv.tumen@gmail.com.