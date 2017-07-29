ЦБ оценил дыру в бюджете "Югры" в 7 млрд рублей

Отрицательный капитал банка «Югра» по состоянию на 22 июля составлял 7,04 млрд руб., сообщает Коммерсант» со ссылкой на Банк России. Согласно данным регулятора, объем кредитов банка заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников, на 1 июля составлял почти 90% кредитного портфеля «Югры». «При самом оптимистичном подходе к оценке дисбаланса Югры необходимое финансирование для санации превысило бы размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ)»,— отметили в ЦБ.

Вчера ЦБ отозвал лицензию у «Югры». Регулятор счел, что к краху банка привела реализация его руководством и собственниками бизнес-модели, основанной на финансировании проектов, связанных с бенефициарами, за счет средств физических лиц. При этом масштабы деятельности компаний, получавших кредиты от «Югры», не соответствовали объему этих кредитов.

Как напоминают «Известия» 10 июля Банк России ввел временную администрацию, а также наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. По мнению регулятора, банк «Югра» мог предоставлять недостоверную отчетность.