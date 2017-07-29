Большинство абитуриентов Югры хотят быть медиками или инженерами

В вузы Югры в настоящее время подано более 7000 заявлений на обучение по очной форме за счет средств регионального бюджета. Среди популярных направлений лидируют инженерно-техническое и медицинское.

На предстоящий учебный год на обучение за счет средств окружного бюджета по образовательным программам высшего образования выделено 2 259 мест, из них бакалавриат – 1 507 мест, магистратура – 452 места, специалитет – 300 мест.

Следует отметить, что на многих направлениях подготовки – достаточно высокий конкурс.

У поступающих в этом году наиболее востребованы специальности по инженерно-техническому направлению: «электроэнергетика и электротехника», «нефтегазовое дело», «архитектура», «информатика и вычислительная техника». Также популярно и медицинское направление «лечебное дело». По-прежнему остаются востребованными среди абитуриентов специальности «экономика и управление» и «юриспруденция».

Многие абитуриенты, поступающие на педагогические и медицинские направления подстраховались и заключили договоры о целевом обучении с муниципальными органами власти. Следует отметить, что все эти заявления поданы вместе с заявлениями о согласии на зачисление в случае прохождения по конкурсу.