ХК "Югра" по буллитам победил рижское "Динамо"

Накануне хоккеисты во втором матче на "Кубке Минска" оказались сильнее команды "Диинамо" из Риги. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу нашей команды.

Рижане дважды забили в первом периоде, а у "Югры" отличился финский легионер Вели-Матти Савинайнен. Второй отрезок матча оказался безголевым, отыграться югорчанам удалось лишь за 47 секунд до конца основного времени - гол забил Константин Панов. А в серии буллитов команда из Ханты-Мансийска оказалась удачливее.

Напомним, в первом мачте югорчане проиграли ярославскому "Локомотиву" 2:3. Сегодня в 17:30 "Югра" поборется за бронзовые медали турнира. Соперником станет ХК "Юность-Минск".