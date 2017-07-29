Один из создателей югорской геофизической школы отмечает 80-летие

Накануне исполнилось 80 лет одному из создателей хантымансийской геофизической школы, Владимиру Глуху.

Выпускник Московского геологоразведочного института, горный инженер-геофизик, он стал ярким представителем «счастливого поколения романтиков», первооткрывателей нефтегазовых месторождений, прошедшего испытания «сурового и неприветливого» севера Западной Сибири.

После года работы техником-оператором в Ямало-Ненецкой КГРЭ, Владимир Глух был назначен инженером, начальником отряда, начальником тематической партии в Ханты-Мансийский геофизический трест, где занимался внедрением аналоговых сейсмостанций с магнитной записью, сыгравших значительную роль при становлении сейсморазведки как разведочного метода.

Знания и умения Владимира Глуха были востребованы не только в Сибири. В 1970-1973 годах инженер-геофизик оказывал техническую помощь молодой Кубинской республике в проведении геологоразведочных работ.

После этого он вернулся в Ханты-Мансийск, в геофизический трест ПГО «Хантымансийскгеофизика», вместе с деятельностью которого происходило профессиональное развитие инженера-геофизика до заместителя генерального директора ОАО «Хантымансийскгеофизика» по экологии.

При участии инженера был внедрен сейсморазведочный поток при работах методом преломления волн, создана оценка достоверности и точности структурных построений по данным сейсморазведки и бурения в Широтном Приобье. Владимир Глух внедрял в производство первую в Ханты-Мансийске обрабатывающую систему ЭГОС-1. Он стал инициатором реализации новых методик и программ, в частности программ прогнозирования геологического разреза (ПГР), ретроспективного анализа аномалий типа «Залежь» (АТЗ), ГИС, «Реапак», «Коралл», участвовал в обобщении геофизических материалов по Самотлорскому месторождению и прочих.

При его непосредственном участии были открыты Варьеганское, Северо-Варьеганское, Вынгапуровское, ряд месторождений Салымской группы и многие другие месторождения.

За самоотверженный труд и преданность своему делу Владимир Григорьевич Глух награжден медалями «За освоение целинных земель» (1957); «За заслуги в разведке недр» в ознаменование 100-летия образования геологической службы СССР (1984); «Ветеран труда» (1985); «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1987); памятным знаком «300 лет горно-геологической службе России» (2000).