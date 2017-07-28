Большинству россиян Госдума неинтересна

Большинство россиян не знают, кто сейчас спикер нижней палаты парламента, не одобряют принимаемые законы, без интереса относятся к новостям о ней и не хотят знать о ее работе. Это выяснили в ходе опроса социологи фонда "Общественное мнение" (ФОМ), сообщает "Русская служба BBC".

Опрос проводился в середине июля среди 1500 респондентов старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Девять из десяти опрошенных социологами ФОМ не знают, что спикер Госдумы - Вячеслав Володин. По данным ФОМ, 78% респондентов не знают, кто занимает пост председателя нижней палаты парламента, еще 9% опрошенных дали неправильный ответ. Правильно ответить, назвав имя Володина, смогли лишь 13%.

Исследование показало, что граждане не знают своих депутатов. На вопрос социологов, помнят ли они, кто является депутатом от их округа, лишь 15% ответили, что помнят. 78% россиян не знают, кто представляет их интересы в Госдуме.

К отдельным депутатам россияне скорее равнодушны. У 72% россиян в нынешнем составе Госдумы нет раздражения или неприязни к кому-то из депутатов. При этом 66% опрошенных сказали, что и депутатов, которые бы вызывали у них симпатию и уважение, в Госдуме тоже нет.

Большинству россиян неинтересны и новости о работе Госдумы - 68% опрошенных сказали, что невнимательно относятся к новостям о ней. Чаще всего о нелюбви к чтению думских новостей признаются люди в возрасте от 46 до 60 лет - из них 74% сказали, что неохотно читают про парламент.

Интересуется работой законодателей каждый четвертый респондент (26%). Среди любителей парламентских новостей самые увлеченные - люди старше 60 лет (40% среди них ответили, что с интересом наблюдают за Госдумой).

Две трети россиян не хотят знать больше о работе Госдумы (61%) и лишь треть опрошенных наоборот хотела бы получать больше информации о нижней палате российского парламента (34%).