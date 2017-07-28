В Тюмени вместо пандуса открыли «лабиринт Минотавра» /ФОТО/

В Тюмени на стадионе "Геолог" открыли пандус для инвалидов, который вызвал недовольство горожан, сообщает портал Tumix.ru. Из-за своего вида пандус получил название "лабиринт Минотавра". Пользователи социальных сетей считают, что подъем к улице Ленина у человека с ограниченными возможностями здоровья займет не менее 1,5 часов.

На открытии пандуса руководитель управы Калининского округа Марина Артемьева сказала, что чиновники стараются создать в городе доступную и комфортную среду. Спуск строили около двух месяцев.