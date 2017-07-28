Румыния не пустила Дмитрия Рогозина в Молдавию

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не смог попасть в Молдавию, так как рейсовый пассажирский самолет, на котором он летел, не пропустили в свое воздушное пространство румынские власти, сообщает РБК. Власти Румынии и Венгрии закрыли воздушное пространство для самолета S7 Airlines, на борту которого находился вице-премьер и еще 164 пассажира, включая группу российских артистов. Самолет был вынужден приземлиться в Минске. Вице-премьер вместе с российской делегацией возвращаются в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота».

В ответ на это Дмитрий Рогозин заявил, что действия властей Румынии подвергли опасности жизни женщин и детей.

«Ждите ответа, гады», — написал вице-премьер на своей странице в сети Twitter.

Комментируя журналистам поведение румынских властей, Рогозин назвал случившееся «демаршем» в адрес президента Молдавии Игоря Додона, по личному приглашению которого представитель правительства России и летел в Кишинев.

«По сути дела, это еще и демарш в адрес молдавского президента», — заявил вице-премьер.