Ройзмана все-таки сняли с губернаторских выборов

Избирательная комиссия Свердловской области официально отказалась зарегистрировать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, выдвинутого партией «Яблоко» на выборах губернатора региона, сообщает РБК.

Такое решение комиссия приняла по итогам заседания 27 июля. Согласно сообщению, Ройзмана отказались регистрировать в связи с отсутствием «необходимых документов».

В середине июля Евгений Ройзман заявил, что снимает свою кандидатуру с губернаторской кампании в связи с тем, что не смог пройти муниципальный фильтр. Он пояснил, что «муниципальный фильтр непроходим». «Когда я вышел на сбор подписей, уже не оставалось математического числа до нужного», — отмечал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что выдвижение мэра Екатеринбурга на выборы произошло с нарушениями. Политика на выборы выдвинуло федеральное бюро партии, однако такое решение могло быть принято только на съезде или конференции регионального отделения партии, заявляли в облизбиркоме.

Сам Ройзман высказывал мнение, что претензии ЦИКа связаны с нежеланием допускать его до выборов.