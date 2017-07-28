Роскомнадзор за пять лет заблокировал 275 тысяч ресурсов

За пять лет работы закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной информацией Роскомнадзор заблокировал 275 тысяч сайтов, сообщает Lenta.ru.

Более 97 тысяч сайтов было внесено в реестр из-за судебных решений о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

Под запрет чаще всего попадали ресурсы с пропагандой наркотиков (более 70 тысяч), онлайн-казино (более 43 тысяч), с детской порнографией (более 38 тысяч) и суицидальным контентом (25 тысяч).

За пять лет РКН заблокировал около 60 тысяч страниц или материалов в социальных сетях. Больше всего запрещенного контекта было размещено во "ВКонтакте" (48 тысяч), потом в "Одноклассниках", "Живом журнале", Твиттере и Инстаграм, в Facebook было заблокировано меньше всего страниц (около 630).

Сайты стали блокировать чаще в последние годы. В 2012 году РКН добавил в реестр 145 ресурсов, в 2016 — 35 тысяч, в 2017 — больше 30 тысяч. В процессе блокировки находятся 74 тысячи ресурсов.

Из реестра удалили 178 тысяч ресурсов, которые выполнили требования и убрали запрещенную информацию.