«Сургутнефтегазбанк» сохранил место в сотне самых прибыльных банков России

«Сургутнефтегазбанк» занял 97 место в рейтинге самых прибыльных банков России, сообщает РБК. Весной югорский банк занимал 93 позицию. Агентство «РИА Рейтинг»проанализировало квартальный объем прибыли российских банков. Помимо «СНГБ» в первой сотне оказалась еще одна финансовая организация, головной офис которой находится в регионах «тюменской матрешки».

Тюменский «Запсибкомбанк» занял 75 место в рейтинге. С 1 апреля кредитное учреждение поднялось на семь позиций. Объем активов достиг 115,8 млрд рублей, а их рентабельность за последние 12 месяцев выросла до 1,9%. В прошлом году показатель составлял 1,2%. Объем прибыли за 12 месяцев равен 2,2 млрд рублей.

Активы «Сургутнефтегазбанка» на отчетную дату составляют 205,4 млрд рублей (объем прибыли за 12 месяцев — 1,8 млрд). Рентабельность активов снизилась до 1,2%, в прошлом году показатель был 1,4%.

В целом, согласно статистике Центробанка РФ, во втором квартале 2017 года российским банкам удалось заработать 432 млрд рублей чистой прибыли. Рентабельность активов на 1 июля составила 1,7%, против 1,5% кварталом ранее.