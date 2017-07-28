Отключение электричества в Крыму произошло из-за аварии в Ставрополье

Отключение электроэнергии в Крыму связано с технической неисправностью системы в Ставропольском крае, сообщает РБК со ссылкой на главное управления МЧС по республике.

К настоящему моменту неисправность устранили, отмечается в сообщении.

«Абоненты восточной части полуострова уже частично подключены к электроснабжению: город Керчь, Ленинский район, город Судак и другие районы», — приводятся в сообщении слова начальника республиканского управления МЧС Сергея Шахова. Он отметил, что угрозы жизни и безопасности жителей Крыма из-за ограничения электричества нет. Сотрудники МЧС осуществляют контроль за потенциально опасными и химически опасными объектами, добавил Шахов.

О том, что крупнейшие города Крыма остались без электроснабжения, сообщил министр топлива и энергетики республики Вадим Белик 28 июля. Среди городов, которые остались без энергии, — Керчь, Симферополь, Ялта и Судак. Белик пояснил, что это произошло из-за отключения четырех линий энергомоста через Керченский пролив. Сработала «противоаварийная автоматика» со стороны Тамани, говорил он.