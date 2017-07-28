В Югре установили прожиточный минимум

Правительство Югры установило величину прожиточного минимума по итогам второго квартала этого года.

Так,его величина в целом по Югре за второй квартал 2017 года составила: в среднем на душу населения – 14678 рублей, для трудоспособного населения – 15294 рубля, для пенсионеров – 11594 рубля, для детей – 13958 рублей.

В ходе рассмотрения вопроса, губернатора округа Наталья Комарова подчеркнула важность того, чтобы решения по нему постоянно находились на контроле у социальных служб, а также трудовой инспекции Югры.

«Югорчанам должен быть гарантирован минимальный уровень благосостояния. Они должны и могут рассчитывать на развитую систему мер социальной поддержки. Это один из основных элементов качества жизни людей, а, следовательно, приоритет нашей работы», - заключила глава региона.