«Во всем виноват губернатор-гей». Мотопробег за семейные ценности «Стоп-петух 2017» отменен

Мотопробег «Стоп-петух 2017», посвященный традиционным семейным ценностям, отменен, сообщает Lenta.ru со ссылкой на организаторов мероприятия. По их словам, это связано с гомосексуальностью губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Пробег должен был стартовать из Уфы 2 августа, в День ВДВ. Его участники должны были проехать несколько городов — Ростов-на-Дону, Саратов, Волгоград, Самару и финишировать в Краснодаре.

«С сожалением сообщаем, что мотопробег "Стоп-петух 2017" отменяется. Это вызвано тем, что, по словам источников в краевой администрации, сочувствующих идее пробега, глава Кубани Вениамин Кондратьев — гей. Теперь мы понимаем, почему были проблемы с распространением пресс-релиза в южных СМИ, и почему так быстро удалили наш гимн с YouTube. Однако люди, написавшие нам из Краснодара, сообщают, что на финише пробега нас могут ждать проблемы куда более серьезные, чем информ-блокада», - сообщают организаторы.

Башкирские байкеры анонсировали «Стоп-петух-2017» 27 июля. На своем канале в YouTube они сообщили, что хотят собрать максимально широкий круг представителей мотокультуры, поддерживающих «здоровую любовь между мужчинами и женщинами».