На тушение пожаров в Югре выделено еще 56 миллионов рублей

На заседании правительства Югры было принято решение о выделении дополнительных 56 миллионов рублей на 300 летных часов работы авиации по тушению лесных пожаров.

Напомним, с 25 июля в Югре введен режим ЧС. Больше всего от лесных пожаров страдают Березовский и Белоярский районы. На сегодняшний день мобилизованы все ресурсы: техника, люди, организован круглосуточный мониторинг очагов возгорания.

«Важно задействовать имеющиеся ресурсы, а их достаточно для эффективного противодействия огню», - прокомментировала решение губернатор Югры Наталья Комарова.

Начальник главного управления МЧС России по Югре Александр Тиртока обратил внимание на то, что всего с начала пожароопасного периода на территории региона возникло 272 очага на общей площади 11 325 га:

«Эти цифры говорят о том, что пожароопасная обстановка в лесах гораздо сложнее, чем в прошлом году – несмотря на то, что количество очагов уменьшилось, увеличилась территория, пройденная огнем».

Одновременно Наталья Комарова подчеркнула важность поддержки контакта с нашими соседями – прежде всего, с Ямалом, откуда возможно распространение огня:

«Необходимо скоординировать совместные действия, усилить работу по локализации действующих очагов, по предупреждению загорания новых. При этом, согласно прогнозам синоптиков, нас ждет период сухих гроз, поэтому бдительность снижать нельзя».