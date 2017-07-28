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А вот и ответочка. Россия арестовала американские здания в Москве и высылает дипломатов

В ответ на новые американские санкции Россия 1 августа арестует ряд зданий и дачи в Москве, принадлежащие дипмиссии США, сообщает «Газета.ру». Соответствующее заявление МИД РФ появилось на сайте ведомства.

«Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору», — говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, к 1 сентября Москва предлагает американской стороне привести число своих дипломатов в соответствие с количеством российских дипломатов в США.

«В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. (сего года. — «Газета.Ru») привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек», — подчеркнул МИД.

В ведомстве также добавили, что Россия оставляет за собой право на введение других ограничительных мер, затрагивающих интересы США.

Новый пакет контрсанкций стал ответом на голосование в конгрессе США за принятие нового закона, ужесточающего антироссийские санкции и делающего невозможной их отмену без одобрения на то со стороны американских законодателей. Как пишет МИД РФ, эти действия в очередной раз подтверждают «крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах.


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28 июля в 17:33, просмотров: 259, комментариев: 3


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Комментарии:
Всеволод Кабозе
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28 июля в 17:49
во первых - не дачИ- а дачУ ( одну), во вторых не складские помещение- а склад. И по высылке- ни кто ни кого не высылает ( как они наших) а МЫ всеголишь предлагаем им сократить численность популяции- Пред-ла-гаем!!! ( мм от слова Лагать чтоль?))
Всеволод Кабозе
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28 июля в 17:51
Чувствуете разницу между персонами нон грата( выдворением 35 дипломатов из РФ и их семей) и Предложением снизить численность ))
Всеволод Кабозе
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28 июля в 17:52
Напомним, в декабре 2016 года прошлая администрация США, которую возглавлял Барак Обама, ввела новые санкции против РФ. Соединенные Штаты объявили персонами нон грата 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско. Кроме того, был закрыт доступ российскому персоналу к двум загородным дачам постпредства РФ при ООН в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Pavel Grigoruk
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28 июля в 18:56
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Pavel Grigoruk
не нравится
28 июля в 18:57
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Pavel Grigoruk
не нравится
28 июля в 18:58
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.

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