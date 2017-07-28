А вот и ответочка. Россия арестовала американские здания в Москве и высылает дипломатов

В ответ на новые американские санкции Россия 1 августа арестует ряд зданий и дачи в Москве, принадлежащие дипмиссии США, сообщает «Газета.ру». Соответствующее заявление МИД РФ появилось на сайте ведомства.

«Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору», — говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, к 1 сентября Москва предлагает американской стороне привести число своих дипломатов в соответствие с количеством российских дипломатов в США.

«В этой связи предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. (сего года. — «Газета.Ru») привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек», — подчеркнул МИД.

В ведомстве также добавили, что Россия оставляет за собой право на введение других ограничительных мер, затрагивающих интересы США.

Новый пакет контрсанкций стал ответом на голосование в конгрессе США за принятие нового закона, ужесточающего антироссийские санкции и делающего невозможной их отмену без одобрения на то со стороны американских законодателей. Как пишет МИД РФ, эти действия в очередной раз подтверждают «крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах.