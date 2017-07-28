Инициативные жильцы с Грибоедова, 8, облагородили придомовую территорию

В предыдущих выпусках «НГ» мы уже рассказывали об инициативных жителях Сургута, которые собственноручно создают живописные клумбы на придомовых территориях. На этот раз речь пойдет о цветнике возле Грибо­едова, 8.

Садоводы-активисты не только посадили разнообразные цветы, но и украсили участок многочисленными фигурами животных: здесь и гуси, и петух, и заяц, и белка, а одна из шин, например, весьма креативно превращена в лягушку.

«Мне помогали соседка Мальвина, мои родные, муж, сосед Фарид, нарисовавший зверей, — рассказывает жительница дома Маргарита Газетова. — Мы давно хотели создать красоту, а тут как раз сделали дорогу — и мы, наконец, решились: посадили цветочки, колеса сами покрыли краской, из картона вырезали зверей и покрасили их. В общем, все оформили». Кроме того, Маргарита предложила соратникам расписать скучный балкон в яркие и жизнерадостные цвета.

Клумба для инициативных жильцов на дома № 8 на ул. Грибоедова — своего рода эксперимент, ведь за придомовое садоводство они взялись впервые. Однако новый опыт, похоже, имеет все шансы стать доброй и радующей глаз традицией. «Зато приятно выходить на балкон!» — делится Маргарита Газетова. Что ж, не менее благостно и просто прогуливаться вдоль подобных городских ландшафтов. Остается надеяться, что с каждым годом их будет становиться все больше.