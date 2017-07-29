Гражданское свинство. Как сургутяне «организовывают» стихийные свалки

В «НГ» обратились владельцы участков в СОТ «Прибрежный-2». Они рассказали, что при въезде в их кооператив выросла свалка, которая, по словам жителей, дотягивает размерами до полноценного дачного участка. «Говорят, дело в гастарбайтерах, которые вываливают строительный мусор не в предназначенном для этого месте, а прямо не выезжая из СОТ», — пожаловался дачник, пожелавший остаться инкогнито.

«НГ» отправился в кооператив, чтобы своими глазами посмотреть на тех самых «гастарбайтеров» и нерадивых заказчиков их услуг, которые загрязняют окружающую среду. Однако при въезде на свалку корреспонденты «НГ» столкнулись вовсе не со злостными нарушителями, а с обыкновенной иномаркой, владелец которой как раз вынимал из своей машины пакеты с мусором и вываливал их у дороги. После этого он закрыл багажник и продолжил свой путь в город.

При близком осмотре свалки выяснилось, что строительного мусора там минимум: размокшая стекловата да битое стекло. Все остальное — это банальные бытовые отходы: коробки из-под еды, книги, бутылки, ботва, покрышки, ржавый холодильник, расколовшаяся акриловая ванная и старая никому не нужная мебель. Ироничнее всего над этим зловонным местом выглядят высокое световое табло, на котором ярко-красным горит: «Берегите природу. За несанкционированный выброс мусора — штраф…»

О таких свалках глава города Вадим Шувалов просит граждан рассказывать лично начальнику управления по природопользованию и экологии Роману Богачу. Однако в телефонном разговоре с последним становится ясно, что до этого никто в управление с жалобой не приходил. Это удивительно, ведь свалка явно образовалась не за один день и «мозолит глаза» дачникам уже давно. И уж подавно тем из них, кто живет прямо за забором.

«Если владельца у участка нет, то мы постараемся узнать, кому принадлежит мусор. Это можно сделать, например, по чекам, которые иногда обнаруживаются в пакетах, — рассказывает Роман Богач. — Бывает, что магазин привлекает частника, чтобы вывозить отходы на специально отведенное для этого место, а тот просто вываливает его где вздумается. Пускай нам пришлют фотографии, а мы потом от управления подготовим ответ о проделанных работах».

Что же это за работы? Если у несанкционированной свалки нет своего «короля», которого можно принудить ликвидировать завалы, то управление задействует муниципальный контракт по уборке стихийных свалок. Мусор вывезут, территорию засыплют песком и оградят. Как говорит Роман Богач, к ответственности в любом случае привлекут председателя кооператива.

Со своей стороны, «НГ» проследит, насколько расторопно сделает свое дело администрация, однако в этот раз вопрос вовсе не к чиновникам, но к сургутянам. О каком гражданском обществе может идти речь, если сотни владельцев дач, проезжая мимо свалки, предпочитают ее не замечать, принимая как должное?