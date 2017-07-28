​Телевизор еще жив? Левада назвала "Первый канал "главным источником новостей для россиян

Согласно опросу «Левада-центра» большинство россиян (72 процент) предпочитают смотреть новости на «Первом канале». Среди молодёжи (от 18 до 24 лет) новости на первом канале смотрят 54 процента, правда, 24 процента признались, что не смотрят новости по телевизору вообще. Второе место по популярности занят телеканал «Россия 1», новости на нём смотрят 46 процентов. Тройку закрывает – НТВ с 40 процентами, сообщает «Дождь».

Самым популярным источником из негосударственных телеканалов стал РБК с 7 процентами. А реже всего новости включают или смотрят через интернет «Russia Today». Стоит отметить, что среди интернет-пользователей чаще всего новости на «Первом канале» смотрят опрощенные в возрасте от 40 до 54 лет в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек.

Опрос проводился «Лавада-Центром» с 31 марта по 3 апреля 2017 года, среди 1600 человек в 137 населенных пунктах. Исследование проводилось на дому у респондентов в форме личного интервью.