​Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»

Центральный банк России с 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра». Информацию об этом выложил ЦБ на своём сайте, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что 10 июля ЦБ ввел в банк «Югра» временную администрацию и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка (что по закону является страховым случаем).

Также 24 июля портал siapress.ruсообщил, что Сбербанк выплатил вкладчикам банка «Югра» в тюменской области и ХМАО около 1 млрд рублей. А на момент 26 июля представитель АСВ сообщил, что вкладчики уже успели получить через банки-агенты более 100 млрд руб., или 58% от причитающихся выплат.

Стоит отметить, что собственник банка Алексей Хотин 27 июля представил новый план финансового восстановления кредитной организации, который предусматривает возврат ACB до 170 млрд рублей в течение 10 лет. В такую сумму оцениваются страховые выплаты вкладчикам «Югры», однако в сообщении ЦБ об отзыве лицензии план назвали нереалистичным.