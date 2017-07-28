​Жители округа помогли порталу «Открытый регион – Югра» придумать несколько новых идей для мобильного приложения

Портал «Открытий регион» собирается выпустить новое мобильное приложение к концу этой осени. И провёл конкурс, в ходе которого были отобраны лучшие идеи и проекты для приложения, некоторые из них впоследствии будут реализованы.

По словам директора центра «Открытый регион» Оксаны Макеевой, на конкурс поступило 29 предложений от югорчан: «Участниками конкурса стали служащие, общественники, представители IT-сферы и даже школьники – представители 5-ти муниципалитетов региона: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нягани и Радужного».

При оценке проектов учитывались актуальность, оригинальность, креативность, функциональность, реализуемость, то есть соотношение «цена реализации проекта/качество, эффективность». По общему количеству набранных балов и были определены победители.

Таким образом, за лучшую идею по созданию востребованного жителями сервиса мобильного приложения было принято решение наградить сразу двух участников, один из которых Сергей Глинских из Сургута с проектом «Сообщи о нарушителях», предполагающим создание мобильного приложения, при помощи которого можно оперативно сообщать о нарушениях, например – правил дорожного движения.

Сергей рассказал порталу siapress.ru, что он городской активист и зная о проблеме и возможности её решения предложил свою идею: «Я увидел потенциал в этой идеи потому и предложил её и победил с ней в номинации.Организаторы конкурса позвонили мне и поздравили меня с победой».

Ещё одним победителем стал – Евгений Квич из Ханты-Мансийска. Он представил проект «Патруль 03» по созданию приложения с сервисом для оперативной медицинской помощи при экстренных ситуациях.

Первым в номинации «Лучшая идея по стимулированию жителей ХМАО – Югры к использованию мобильного приложения регионального интернет-портала «Открытый регион - Югра» был назван житель Ханты-Мансийска Иван Князь он выступил с проектом «ДомоСобрание», предлагающий вести активную рекламную компанию приложения в местах, где людям приходиться проводить много времени – банки, офисы управляющих компаний и другие.

Автором лучшей идеи по привлечению молодежи к использованию приложения стала сургутянка Екатерина Тайлакова. Он советует привлекать моложёжь через соц. сети, рассказывая им о проводимых мероприятиях, а также поощрять интернет-активность пользователей.

«Видя, какое огромное количество молодежных мероприятий происходит в Югре, мне обидно, что люди часто слишком поздно узнают о них. Поэтому моя идея и состояла в том, чтобы наладить этот информационный канал коммуникации между молодежью и событиями. Сейчас все используют смартфоны, поэтому такая адресная доставка информации через мобильное приложение, на мой взгляд, – главная задача, которую должны выполнять органы власти и общественники», - отмечает Екатерина Тайлакова.

«Такие конкурсы очень полезны для округа. Вспомнить, например, «Хакатон», который тоже «родил» очень много хороших идей. Думаю, эту инициативу нужно продолжать», - обратил внимание член жюри, представитель компании «Ростелеком» Александр Зыков.

Организатор отметили, что многие идеи актуальны и будут учтены при создании нового мобильного приложения, которое должно появиться уже осенью этого года.

Стоит отметить, что некоторые творческие работы были отмечены специальными дипломами, комиссия приняла решение наградить Дмитрия Дударева за работу «PARADIGMA ЮГРЫ» и Семена Корнеева за проект «Все начнется с названия», - поделился директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин. Также по его словам, все победители получат в подарок планшетные компьютеры.