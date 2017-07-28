​Сургутянам запрещено ходить в леса и жечь костры. В городе введен особый противопожарный режим

В Сургуте с 28 июля 2018 года будет введен особый противопожарный режим до особого распоряжения. Утвержден перечень дополнительных требований, пожарной безопасности в лесах и парках, таким образом, запрещено:

1. Посещать гражданам леса, расположенные на территории Сургута.

2. Разводить костры, поджигать сухую траву, сжигать мусор в лесах, парках на земельных участках.

3. Проведение всех видов работ в городских лесах, без согласования с городским штабом.

Также в лесах будет организовано патрулирование территории леса, которое направлено на призыв граждан к соблюдению требований. Работникам организации и гражданам, имеющим в собственности садово-огороднические участки, проведут дополнительный инструктаж, сообщила администрация города.

Напомним, что нарушение требований пожарной безопасности во время особого режима, – карается административным штрафом в размере от 2 до 4 тысяч рублей для физ лиц и от 15 до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Администрация города настоятельно рекомендует жителям не посещать леса, не разжигать костры в лесах, на дачных участках и не проводить пожароопасные работы.