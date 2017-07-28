Кофе в России может подорожать на 20 процентов

Цены на кофе могут вырасти примерно на 20 процентов, сообщают «Известия». Случится это ближе к Новому году из-за подорожания продукта у зарубежных поставщиков.

Так, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), стоимость кофе у поставщиков выросла на 21,7 процента с начала текущего года по май по сравнению с тем же периодом в 2016 году.

По мнению экспертов Национальной торговой ассоциации, подъем цен на бодрящий продукт будет отложенным, поскольку кофе хранится в течение долгого времени, а также его еще нужно расфасовать. Но когда повышение произойдет — оно будет либо прямо пропорциональным, либо большим, говорят экономисты.

Тем временем повышение поставщиками отпускных цен уже отражается на розничной стоимости продукта. За период с января по май натуральный растворимый кофе подорожал на 9 процентов — средняя цена на продукт составила 2,36 тыс. рублей за 1 кг. При этом натуральный кофе в зернах и молотый кофе подорожали на 6 процентов (средняя цена — 1,01 тыс. рублей за 1 кг).