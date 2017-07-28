В 48 домах Югры капитальный ремонт завершен в полном объеме

В полном объеме завершен капитальный ремонт общего имущества в 48 многоквартирных домах Югры. Стоимость фактически выполненных работ составляет более 712 миллионов рублей, сообщает фонд капремонта ХМАО.

Сезонные работы, предусмотренные краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов, сейчас в самом разгаре – в порядок приводятся фасады, крыши, лифты, инженерные сети. В Югре ежедневно работают комиссии по приемке выполненных работ. Уже закончены и приняты работы по ремонту 392 конструктивных элементов.

В Югре стоимость законтрактованных работ (услуг) превысила 2 миллиарда рублей, что составляет 68,66% от плановой стоимости работ. По этому показателю наш регион занимает 2 место в УрФО.

Напомним, что в 2017 году по краткосрочному плану в ХМАО запланировано выполнение работ по капитальному ремонту 1 902 конструктивных элементов в 544 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составляет 4,4 миллиарда рублей.