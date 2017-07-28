Жителей Югры приглашают пройти тесты на гепатит и ВИЧ

28 июля в Нижневартовске в поликлиниках №1,2,3 пройдут дни открытых дверей, где горожане могут пройти добровольное обследование на ВИЧ и а вирусные гепатиты В и С. Жители Сургута с теми же целями могут обратиться в поликлиниках №2 и №4.

В Ханты-Мансийске на базе Окружной клинической больницы будет работать диагностическая площадка для экспресс-оценки своего состояния, а в Пыть-Яхе горожан ждут в окружной клинической больнице.

Напомним, 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом.