На ремонт дорог в Сургуте могут дополнительно выделить около 390 млн рублей

387 млн рублей могут дополнительно выделить из городского бюджета на ремонт дорог в Сургуте. Таким образом на эти цели (с учетом финансовой помощи ОАО «Сургутнефтегаз») в 2017 году будет затрачена беспрецедентная сумма — почти один миллиард рублей.

Увеличение финансирования позволит обновить еще около 150 тыс. квадратных метров дорожного полотна. Вопрос сейчас рассматривается в городской администрации. Многое зависит не только от власти, но и от погодных условий. По словам начальника дорожно-транспортного управления ДГХ администрации города Игоря Газизова, если осень будет холодной и дождливой, часть работ будет перенесена на будущий год.

Напомним, до 1 сентября в Сургуте работы по восстановлению дорожного покрытия методом сплошного асфальтирования должны выполнить на 49 участках дорожно-уличной сети. Работы уже выполнены на 80%.