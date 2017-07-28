​Житель Нефтеюганска в районе протоки Акопас обнаружил действующую мину и гранаты

В Нефтеюганске 61-летний житель города обнаружил подозрительные предметы похожие на боевые снаряды в районе протоки «Акопас». На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции и обнаружили две ручные гранаты образцов 1933 и 1940 годов и корпус от минного снаряда образца времен Великой Отечественной Войны. Обследовав боеприпасы, сотрудники подтвердили наличие взрывчатого вещества в них, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

После чего было принято решение обезвредить и уничтожить минные снаряды, для этого выехала оперативная группа саперов ОМОН. Специалисты установили, что в гранатах присутствовали взрыватели, не переведенные в боевое положение. Руководство полиции приняло решение уничтожить снаряды путем подрыва накладным зарядом.

По данному факту проводится проверка.