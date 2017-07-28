​В Сургуте осудили директора турфирмы, который украл 12 миллионов рублей у клиентов

Сургутского директора туристической фирмы ООО СКО «Сургуткурорт» приговорили к 2 года 6 месяцам лишения свободы. На протяжении 8 месяцев он собирал деньги с граждан в счёт оплаты путевок, соответственно не перечисляя их туроператорам. Таким образом с января по август 2014 года он обворовал 130 клиентов фирмы планировавших отдых за рубежом (в Турции, Египте, Тайланде, Греции, Италии, Кипре и в других странах) на более чем на 12 млн рублей.

Суд также утвердил требования о взыскании с осужденного ущерба.