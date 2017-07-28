16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,5436   EUR  69,6779  

​Навальный заявил, что Путин «ввел в заблуждение» девочку в ходе общения с воспитанниками центра «Сириус»

Оппозиционный деятель Алексей Навальный, объявил на своем сайте, что действующий президент Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» ввел в заблуждение школьников по поводу роста бюджетных мест в Российских вузах, сообщил «newsru.com».

Школьница Анастасия задала вопрос: «Как развивать страну в будущем, если количество бюджетных мест сокращается, а стоимость обучения, конечно же, возрастает?», на что Путин ответил «Количество бюджетных мест не сокращается». Девочка возразила и сообщила, что есть соответствующая статистика, но президент парировал и заявил, что «количество бюджетных мест увеличивается».

Навальный сослался на официальные данные Росстата, утверждает, что с 2000 по 2017 год количество бюджетных место для первокурсников в Российских вузах уменьшилось на 9,7 процентов, а обще количество бюджетных место сократилось и вовсе на 32 процента.

Напомним, что ранее Путин во время прямой линии со школьниками заявил, что в России идет прирост населения, хотя на самом деле согласно статистике Росстата, естественный прирост был зафиксирован только в 21 регионе, а не в целом по стране.

Также Путин заявил школьникам, что в России выросли реальные доходы населения. «В разы, хочу подчеркнуть, выросли реальные доходы населения, несмотря на то, что сейчас очень много сложностей, у нас небольшой отток вниз по доходам населения, они сейчас опять растут», – приводят слова Путина «РИА Новости». Хотя доходы россиян с правкой на инфляцию падают уже три года подряд, за исключением января 2017 года, когда они выросли на 8,2 процента из-за разовой выплаты всем российским пенсионерам.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:26, просмотров: 262, комментариев: 7


QR код
Комментарии:
Ал_
не нравится
Сегодня в 12:36
Господин живет в своем измерении, где и доходы, оказывается, растут, и всё просто прекрасно. Красота! Тошнит, если серьезно, от лжи, от того, что нас держат за полных (не знаю, как мягко сказать).
Всеволод Кабозе
не нравится
Сегодня в 13:12
А без навального мы не видели, что этот товарисч "брешет".
Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:57
А какая связь между будущим страны и количеством бюджетных мест? Да никакой. и так толпы никому ненужных юристов, манагеров, бухгалтеров и экономистов бродит по стране. Что - от их количества как-то лучше жить стали?
Всеволод Кабозе Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:45
Но после этой встречи ВВ же уже провел совещание, где определил, что нужно в регионах готовить ИНЖЕНЕРОВ!Отрадно и то, что общественный престиж профессии растёт, карьера инженера становится привлекательной с точки зрения статуса и материального достатка. В стране запускаются крупные индустриальные проекты, в рамках которых инженерам по-настоящему интересно и амбициозно работать. Закономерно, что всё больше школьников увлекаются математикой, физикой, химией. Ректоры крупных вузов как раз сообщают о том, что определённая тенденция к повышению престижности этих профессий растёт и количество абитуриентов увеличивается. Как в МГУ, наблюдается?

В.САДОВНИЧИЙ: Владимир Владимирович, сейчас естественные науки пользуются хорошим спросом, и синусоида на их стороне, то есть растёт конкурс на естественные науки.

В.ПУТИН: Вы мне говорили, что был период, когда практически и конкурса никакого не было, все хотели быть юристами, экономистами, менеджерами.

В.САДОВНИЧИЙ: Владимир Владимирович, меняется, абсолютно точно меняется в лучшую сторону.

В.ПУТИН: Это тенденция очень позитивная и приятная. Чтобы ребята состоялись в жизни, в профессии, добились успеха, смогли реализовать себя в интересах страны, нам важно сделать новые качественные шаги в развитии отечественного технического образования. Кроме того, есть и объективный запрос на перемены в системе подготовки инженерных кадров. Меняется не только технологический, но и весь уклад жизни, меняются и представления об инженерной деятельности, растут требования к этой профессии.
Мудрец Всеволод Кабозе
не нравится
Сегодня в 16:53
Хорошо, если это реально так. Инженеров и IT-специалистов реально не хватает. Тем более, в условия всесторонних санкций назревает вопрос о новой, так сказать, неоиндустриализации и неоагроризации страны.
Всеволод Кабозе Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:59
то что это говорил ВВ- реально! а вот как это все будет на практике- большой вопрос. да и какие выходят инженера с универов-институтов всем известно, по факту из группы обучающихся инженеров-нефтяников из 30 человек - максимум будут 2 грамотных специалиста. Да и то как преподают в тех же наших сургутских Вузах, в том же нефтегазе.....оставляет желать лучшего, где сам преподаватель нефтегазового дела не может забой от зоны перфорации отличить.......что уж говорить о тех оболтусах которые оттуда выходят...но все сразу хотят стать начальниками. в креслах кожаных сидеть и руководить !)
Мудрец Всеволод Кабозе
не нравится
Сегодня в 17:19
Согласен. Увы, это так. Мало выпускников реально оценивающих свои умения. Большая часть это либо инертные дети начальников, изначально рассчитывающих на папу/маму, которые и пристроят и приглядят. Пользы от них как от козла молока, но вреда однако тоже никакого, как пел певец Куда хуже откровенные карьеристы - любой ценой и как можно быстрей в начальственное кресло. А то что ни знаний реальных ни опыта - не беда, по их мнению.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как получить 5000 от правительства Югры? (Часть 2)

Как получить 5000 от правительства Югры? (Часть 2)
СИА-ПРЕСС выяснил нюансы получения единовременных выплат для молодых югорчан
Анастасия Семихатских Сегодня в 17:28
277 1
Количество низкопольных автобусов в Тюмени почти вдвое превышает российские стандарты

Количество низкопольных автобусов в Тюмени почти вдвое превышает российские стандарты
В регионе продолжается реализация программы "Доступная среда".
Никита Шаганенко Сегодня в 16:21
59 0
Новый тротуар к новому учебному году.

Новый тротуар к новому учебному году.
Ринат Айсин, депутат Думы ХМАО-Югры Сегодня в 16:16
67 0
Невиданная щедрость. На пустующее место остановки в Сургуте поставили... скамейку!

Невиданная щедрость. На пустующее место остановки в Сургуте поставили... скамейку!
Ася Егубцева Сегодня в 15:57
116 0
Сургутская неделя. Город без мэра

Сургутская неделя. Город без мэра
Газовики продают «избушку», «Борцы» забрали птицу
Олег Владимиров Сегодня в 15:48
182 0
​Ответ на статью газеты «Новый Город» «Съели?»

​Ответ на статью газеты «Новый Город» «Съели?»
Приведенные газетой сведения термины не соответствуют действительному положению дел, поскольку ООО «Эл-Техника» на законных основаниях строит ресторан «KFC» с автораздачей
ООО «Эл-техника» 27 июля в 17:24
577 3
​Давайте посадим на берегу Саймы кедры!

​Давайте посадим на берегу Саймы кедры!
Бывший замглавы Сургута Владимир Браташов предложил большой городской проект — на десятилетия вперёд
Владимир Браташов, бывший замглавы Сургута 27 июля в 16:30
830 5
​Рынок не паникует из-за санкций // АУДИО, ТЕКСТ

​Рынок не паникует из-за санкций // АУДИО, ТЕКСТ
Санкции – это негативный фактор для отечественного рынка, но в основном лишь с имиджевой точки зрения. По-настоящему критичных моментов в законопроекте об ограничениях нет.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 27 июля в 10:27
263 0
​«Хорошо, что были мартовские протесты. У нас есть повод обдумать нашу работу с молодежью»

​«Хорошо, что были мартовские протесты. У нас есть повод обдумать нашу работу с молодежью»
Александр Сидоров, депутат Госдумы РФ 26 июля в 14:51
566 3
​Миссия выполнима

​Миссия выполнима
Главной причиной оккупации автомобилями всех свободных в городе мест, в том числе придорожных газонов, стало отсутствие долговременной политики города по этому вопросу. Как это исправить?
Сергей Антонов, сургутянин 26 июля в 10:21
688 9
«В северных городах почему-то считают, что у них ничего не растёт, хотя это не правда»

«В северных городах почему-то считают, что у них ничего не растёт, хотя это не правда»

Ландшафтный дизайнер Анна Андреева рассказала об озеленении в условиях Севера, использовании местных растений и деревянных детских площадках
Артем Мазнев 25 июля в 18:20
675 0
Уникальные возможности «Медицинского города» привлекли в Тюмень жительницу Нью-Йорка

Уникальные возможности «Медицинского города» привлекли в Тюмень жительницу Нью-Йорка
Никита Шаганенко 25 июля в 14:26
544 1
В Сургуте разгребли огромную стихийную свалку

В Сургуте разгребли огромную стихийную свалку
Этот позитивный прецедент показал, что тесное сотрудничество горожан и власти может делать город лучше
Анастасия Семихатских 25 июля в 15:44
776 0
«Свои москвичам не прислуживают» // ФОТОФАКТ

«Свои москвичам не прислуживают» // ФОТОФАКТ
В Сургуте на тротуарах появились странные трафаретные надписи
Редакция СИА-ПРЕСС 24 июля в 18:03
1407 8
​Фильм «Невероятная Югра» вышел в финал международного фестиваля мотивационного кино // ВИДЕО

​Фильм «Невероятная Югра» вышел в финал международного фестиваля мотивационного кино // ВИДЕО
Константин Шперлинг 24 июля в 17:24
892 1
​Как грузовики создают «генераторы грязи» // НЕПОРЯДОК

​Как грузовики создают «генераторы грязи» // НЕПОРЯДОК
Пример того, как машины уничтожают газоны и этим плодят грязь в городе
Константин Шперлинг 24 июля в 16:54
745 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика