​Навальный заявил, что Путин «ввел в заблуждение» девочку в ходе общения с воспитанниками центра «Сириус»

Оппозиционный деятель Алексей Навальный, объявил на своем сайте, что действующий президент Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» ввел в заблуждение школьников по поводу роста бюджетных мест в Российских вузах, сообщил «newsru.com».

Школьница Анастасия задала вопрос: «Как развивать страну в будущем, если количество бюджетных мест сокращается, а стоимость обучения, конечно же, возрастает?», на что Путин ответил «Количество бюджетных мест не сокращается». Девочка возразила и сообщила, что есть соответствующая статистика, но президент парировал и заявил, что «количество бюджетных мест увеличивается».

Навальный сослался на официальные данные Росстата, утверждает, что с 2000 по 2017 год количество бюджетных место для первокурсников в Российских вузах уменьшилось на 9,7 процентов, а обще количество бюджетных место сократилось и вовсе на 32 процента.

Напомним, что ранее Путин во время прямой линии со школьниками заявил, что в России идет прирост населения, хотя на самом деле согласно статистике Росстата, естественный прирост был зафиксирован только в 21 регионе, а не в целом по стране.

Также Путин заявил школьникам, что в России выросли реальные доходы населения. «В разы, хочу подчеркнуть, выросли реальные доходы населения, несмотря на то, что сейчас очень много сложностей, у нас небольшой отток вниз по доходам населения, они сейчас опять растут», – приводят слова Путина «РИА Новости». Хотя доходы россиян с правкой на инфляцию падают уже три года подряд, за исключением января 2017 года, когда они выросли на 8,2 процента из-за разовой выплаты всем российским пенсионерам.