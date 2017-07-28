​В Башкирии прощаются с народной артисткой Ханией Фархи

Накануне скончалась народная артистка Татарстана, уроженка Башкирии Хания Фархи. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Певице было 57 лет. В ее репертуаре около тысячи песен, а большую популярность принесли «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь еще в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрәч» («Скучаю по вам, Пестрецы»).

Гражданская панихида началась в фойе районного Дворца культуры в селе Верхние Татышлы – малой Родине певиц. А завтра в 10 состоится вторая панихида – в Казани, в фойе театра им. Камала. Об этом сообщает Минкультуры Татарстана.