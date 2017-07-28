Люби меня по-французски: Люк Бессон признался России в чувствах и планирует снять фильм на ее просторах

Известный французский режиссер Люк Бессон, будучи на закрытой премьере картины «Валериан и город тысячи планет» в Москве, поделился планами снять следующее кино на территории России. Об этом сообщает издание «Эхо Москвы».

Кроме того, кинематографист отмечает, что говорит подобное не во всех странах, где ему приходится бывать. «Это показывает, насколько сильно я вас люблю, — говорит Бессон. — Несмотря на всю политическую ситуацию, мы, люди, должны относиться по-человечески друг к другу, поддерживать, несмотря ни на что».

Кинокартина «Валериан и город тысячи планет» рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора. Эта картина оказалась самой дорогой в истории Франции: ее бюджет составил 197 миллионов евро. Кстати, россияне смогут посмотреть этот фильм с 10 августа.

Справка: Люк Бессон — французский режиссер, кинопродюсер и сценарист. Наиболее известные его работы: «Леон», «Пятый элемент», «Жанна д’Арк» и т.д.