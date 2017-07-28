С 1 октября минимальный порог долга, делающего гражданина невыездным, увеличат до 30 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального порога долга, делающего гражданина невыездным, с десяти тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 октября текущего года, сообщает «RT на русском».

Однако это исключение не коснется некоторых категорий должников, таких как «алиментщики», возмещающих вред, причиненный здоровью, вред в связи со смертью кормильца, а также имущественный и моральный вреда, причиненные в результате преступления.

Для тех, кто гасит долг, предусмотрена ускоренная процедура разрешения на выезд, так как информацию о погашении приставы смогут передавать пограничникам через Интернет, а не только на бумажных носителях.