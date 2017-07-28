​Избирательный штаб Путина может возглавить руководитель администрации президента

Антон Вайно руководитель администрации президента может возглавить избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Официально Путин пока не объявил о своем выдвижении, сообщает «newsru.com».

Концепция работы штаба будет завесить, от того, каким способом Путин будет выдвигаться в президенты. Ранее сообщалось, что Путин будет самовыдвиженцем, а не кандидатом от «Единой России». В таком случае его должна поддержать группа из не менее чем 500 избирателей, после чего потребуется 300 000 подписей в его поддержку.

Имя руководителя штаба будет названо после создания инициативной группы, которая выдвинет кандидата. Предполагается, что сбор подписей станет своеобразной предварительной компанией.

Стоит отметить, что оппозиционер Алексей Навальный, первый объявил о начале кампании. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что у Навального «нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», если только не «произойдет какое-то чудо».

Напомним, что в 2000 и 2004 годах Путин шел на выборы в качестве самовыдвижения, в 20011 году – от «Единой России».