​За прошедшие сутки дважды сменился обладатель звания «самый богатый человек мира»

Джефф Безос основатель компании «Amazon» 27 июля стал самым богатым человеком в мире, обогнав по стоимости активов основателя «Microsoft» Билла Гейтса. Изменения произошли в связи с ростом на 1,6 процента акций «Amazon», состояние Безоса увеличилось на 1,4 миллиарда долларов, сообщает «Meduza».

Таким образом Джефф Безос возглавил список с состоянием 90, 8 миллиардов долларов, Билл Гейтс находится на втором месте его состояние составило 90,1 миллиард, по данным на 21:00 2017 года.

Однако по данным Forbse на 28 июля Билл Гейтс снова занял лидирующую позицию (89,9 миллиардов долларов), а Джефф Безос опустился на вторую сторочку (88,7 миллиардов долларов) из-за провала акций «Amazon». Напомним, что в последний раз Билл Гейтс терял лидерство в списке в 2016 году – на два дня его обошел владелец сети магазинов «Zara» Амансио Ортега

Впрочем, есть и другое мнение относительно богатейшего человека на земле — например, сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заявил о том, что президент РФ Владимир Путин является самым богатым человеком в мире. Браудер оценил состояние Путина в 200 миллиардов долларов.

Напомним, что по данным Forbes самый богатый человек в России – Леонид Михельсон. Он занимает 65 позицию с суммой 16,3 миллиарда долларов.