Гострудинспекция помогла 7000 югорчанам получить долги по зарплате

533,3 млн рублей – на такую сумму погашена задолженность по зарплате перед почти 7000 работников Югры в результате принятых Гострудинспекцией мер.

Как рассказал главный государственный инспектор труда в Югре Евгений Кривобоков, за истекшее полугодие инспекторы провели более полутора тысяч проверок, в ходе которых было выдано 940 предписаний, выявлено более 5000 нарушений. Основная доля из них приходится на организации, относящиеся к сфере транспорта. Далее в антирейтинге следуют строительные компании, предприятия по предоставлению коммунальных и социальных услуг, обрабатывающие производства, учреждения оптовой и розничной торговли и образования.

Что касается несчастных случаев на производстве, то за отчетный период инспекторами труда расследован 71 такой случай, из них - один групповой, 15 - со смертельным исходом, 36 – с тяжелыми травмами и прочие. Замруководителя Госинспекции по охране труда Наталья Чекунова заверяет: скрыть от инспекции, что травма произошла на производстве, практически невозможно. Между инспекцией и учреждениями здравоохранения подписаны соглашения об обязательном информировании о случаях травматизма на производстве. Наиболее травмоопасными сферами по-прежнему остаются строительство, нефтедобывающая отрасль и транспортные перевозки.

Для повышения условий безопасности труда в строительной сфере Роструд запустил приложение, с помощью которого любой человек может зафиксировать нарушение посредством камеры и направить его в ведомство. Оттуда информация поступает в Госинспекцию по охране труда для проведения проверки.

Добавим, Государственная инспекция по охране труда в Югре уже четвертый год признается лучшей в России. Опыт работы местных специалистов перенимают в других регионах России.