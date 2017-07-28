​Путин назвал «хамством» новые санкции США и пригрозил, что «придется отвечать»

По итогам российско-финских переговоров Владимир Путин заявил, что считает «хамством» новые возможные санкции США. «Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — приводят его слова «Интерфакс».

«Это явные попытки использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих союзников в данном случае», — заявил Путин.

Президент Финляндии Саули Ниинисте согласился, что «эти предлагаемые санкции имели бы непосредственные последствия и для других стран, а не только для России». Также заявил, что «этот вопрос нелегкий и небезболезненный для Европейского Союза, и поэтому необходимо приступить к этим переговорам между ЕС и США».