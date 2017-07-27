Чернобыль после "Игры престолов". Канал HBO снимет мини-сериал о катастрофе

Новая драма "Чернобыль", бюджет которой составит 250 млн долларов США, предложит вымышленную версию событий 1986 года. Актер Джаред Харрис (сериал "Безумцы") будет играть советского ученого Валерия Легасова, которого выбрал Кремль для расследования аварии на АЭС.

Съемки проекта начнутся в Литве весной 2018 года. Отмечается, что сериал будет включать в себя пять эпизодов.