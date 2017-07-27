Грехи замаливать. Кадыров заявил о готовности уехать в Иерусалим

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов сложить с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщает РБК.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», — заявил он в своем канале в Telegram.

Как напоминает ТАСС, ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе, где расположены еврейские и мусульманские святыни. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам.

В ночь на 27 июля израильские власти демонтировали металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.

